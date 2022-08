WZC Quietas stelt tuin open voor buurtbewoners

Een springkasteel, ijsjes, een petanquebaan en een sprookjeswandeling rond de verhalen van de gebroeders Grimm. Dat heeft woonzorgcentrum Quietas in Dilbeek in de aanbieding deze maand. En daar is een goeie reden voor: “Voor onze bewoners is het belangrijk om nog betrokken te worden tot de buitenwereld,” vertelt directrice Jessica Vandenbroucke. “Onze tuin open stellen en mensen uit de buurt naar ons woonzorgcentrum brengen, is helend voor onze residenten. Op die manier valt er vanalles te beleven en krijgen ze de kans om een praatje te slaan met buurtbewoners.”

Speelplein Begijnenborre bevestigde al om langs te komen tijdens de open tuinmaand. Iedereen is er welkom, elke dag van 9 tot 20 uur, aan de Bezenberg 10 in Dilbeek. Voor wie dorstig is: de bar is open van 14 tot 17 uur.