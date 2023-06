Zaak dodelijk ongeval Kayleigh al vier jaar bezig en nog maar eens uitgesteld

In de zomer van 2019 crashte een auto met daarin vier tieners tegen een geparkeerde oplegger in Nieuwekerken, bij Aalst. De 14-jarige Kayleigh uit Asse overleefde de klap niet. Bijna vier jaar later is het nog altijd niet duidelijk wie achter het stuur van het voertuig zat. De vermoedelijke bestuurder moest al een paar keer voor de rechtbank verschijnen, maar telkens werd de zaak uitgesteld. Ook nu. De reden is een procedure voor de raadkamer in Dendermonde die nog altijd niet van de baan is. De rechtbank legde een nieuwe datum vast op 5 oktober.