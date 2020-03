Zaventem annuleert musical en carnaval

Bijna alle gemeenten in onze regio annuleren activiteiten de komende weken om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Zaventem schrapt alle gemeenteactiviteiten tot en met het einde van deze maand. Dat betekent geen carnaval en musical 'Ciske De Rat'. Aan de evenementen werken honderden Zaventemnaren mee.

Het carnavalsfeest en de opvoering van musical 'Ciske De Rat' stonden dit weekend op het programma. “Het is met veel pijn in ons hart dat we deze beslissing hebben genomen”, vertelt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD). “Aan beide evenementen werd door heel veel inwoners lange tijd heel hard gewerkt. Maar we moeten nu solidair zijn en de gezondheid van risicogroepen vooropstellen. We bekijken zo snel mogelijk of we de musical naar een nieuwe datum kunnen verplaatsen.”

Ook alle andere voorstellingen en evenementen in CC De Factorij worden tot het einde van deze maand geannuleerd. De tickets worden terugbetaald.De gemeentelijke instellingen, zoals de bibliotheek, het zwembad en de loketten blijven voorlopig open. In Vilvoorde verbiedt burgemeester Hans Bonte (sp.a) dan weer het vrijdaggebied omdat er wekelijks honderden moslims komen bidden in een gesloten ruimte. Het zijn dat soort evenemten die Vlaams-Brabant verbiedt. De moskee heeft begrip voor de maatregel.

In Lennik wordt het eetfestijn van burgemeester Irina De Knop (Open VLD) afgelast, in Liedekerke gaat het eetfestijn en opendeurdag van GO! Basisschool De Bij niet door, in Meise gaat het grootouderfeest van De Leertuin door zonder grootouders. De kinderen treden op voor een lege zaal, maar alles wordt wel gefilmd.

Foto: gemeente Zaventem