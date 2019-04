Zaventem wil de overlast door jongeren in de gemeente aanpakken. De gemeente verlaagt daarom de leeftijd voor GAS-boetes naar 14 jaar.

Het gemeentebestuur van Zaventem wil komaf maken met de overlast die bepaalde jongeren veroorzaken. Daarom kunnen vanaf 1 juni jongeren al vanaf 14 jaar een GAS-boete krijgen. Zo’n Gemeentelijke Administratieve Sanctie kan oplopen tot 175 euro. In eerste instantie zal de politie wel de zaak proberen op te lossen via bemiddeling. Pas als dat niet lukt, gaat ze over tot het uitschrijven van GAS-boetes.