Zaventem verlengt coronamaatregelen

Zaventem verlengt de coronamaatregelen die vandaag in de gemeente gelden al zeker tot het einde van het jaar. Dat betekent dat er geen evenementen kunnen plaatsvinden en dat de gemeentelijke infrastructuur dicht blijft.

Zaventem neemt de beslissing na analyse van de coronacijfers en in samenspraak met de bevoegde artsen. De coronacijfers dalen in Zaventem, maar de jongste dagen is de daling minder sterk dan verwacht. Zaventem roept inwoners op om de sociale contacten tot een minimum te blijven beperken. Dat betekent dat alle georganiseerde groepsactiviteiten voor alle leeftijden verboden blijven, met uitzondering van de georganiseerde kinderopvang tijdens de schoolvakantie. Alle gemeentelijke infrastructuur voor jeugd, sport en cultuur blijft gesloten tot eind dit jaar.