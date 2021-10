Zaventem viert 400 jaar Antoon Van Dyck

In Zaventem vond afgelopen weekend een kunstweekend plaats om de kunstenaar Antoon Van Dyck te eren. Met allerlei kunstzinnige activiteiten vierde de luchthavengemeente 400 jaar Van Dyck. De Zuid-Nederlandse barokschilder verbleef vier eeuwen geleden in Zaventem toen hij op doorreis was naar Italië en zou er een romance beleefd hebben met ene Isabella, de dochter van een plaatselijke herbergier.

Het is dit jaar 400 jaar geleden dat schilder Antoon Van Dyck in Zaventem verbleef en twee doeken voor de Sint-Martinuskerk schilderde. Zijn passage in de luchthavengemeente wil de cultuurdienst niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zo was er een wandeling, gastronomisch event en verschillende tentoonstellingen. Van Dyck was leerling van Peter Paul Rubens. Op doorreis naar Italië verbleef hij in Zaventem waar hij verliefd werd op de Zaventemse Isabella van Ophem. Tijdens zijn verbijf maakte hij het schilderij 'Sint Maarten deelt zijn mantel' dat permanent in de Sint-Martinuskerk hangt.

“Het schilderij is van groot belang voor Zaventem. Het is dus heel belangrijk om Van Dyck te blijven gedenken”, zegt burgemeester Ingrid Holemans. “Hij heeft ervoor gezorgd dat Zaventem een kunstgemeente is geworden. Het schilderij is één ding, maar ook zijn aanwezigheid hier en het verhaal rond Isabella spreekt vandaag nog aan. De romance werd oorspronkelijk het verhaal van een operette die nadien werd herschreven en uitgebreid naar een musical die werd opgevoerd in Zaventem in 1999. In 2018 werd het verhaal nog eens bewerkt naar een poppentheater.”