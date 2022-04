Zaventems bedrijf meet stressniveau van medewerkers via smartwatch

De helft van de Belgen zegt stress te hebben en 4 op de 10 geven aan dat stress niet bespreekbaar is met hun leidinggevende. Komt daarbij dat op mentale en praktische problemen in de privésfeer nog altijd een taboe rust op de werkvloer. Dat blijkt uit diverse studies.

Advieskantoor BDO uit Zaventem wil zijn medewerkers helpen fysiek en mentaal gezond te blijven. Daarom is het met een pilootproject gestart waarbij 50 medewerkers via de app Mindstretch van de Leuvense spin-off BioRICS hun stressniveau laten meten. “Een FitBit registreert dag en nacht de hartslag, de lichaamstemperatuur en de lichamelijke activiteit van de gebruikers”, zegt HR-manager Elke Verstraeten (35). “Vervolgens becijfert het algoritme van de app waaraan de lichaamsenergie wordt besteed. Niet alleen fysieke inspanningen worden gemeten, ook de mentale inspanningen.”

Het is niet zo dat BDO met opvallende uitval door burn-out kampt. “Er is zoals in iedere organisatie al eens een burn-out voorgekomen. We bekijken dit echter preventief. Sommige werknemers vallen soms weg na een paar jaar omdat ze de balans niet meer vinden met hun leven buiten hun veeleisende job. We willen helpen voorkomen dat ze ooit op dat punt belanden. Als je ziet dat je te veel ‘oranje’ of ‘rode dagen’ (versus ‘groene’, red.) hebt, gaat er een knipperlicht branden. Dat betekent dat je meer energie verbruikt dan je oplaadt. Het risico bestaat dat je dan in de gevarenzone belandt en afglijdt naar een burn-out of een depressie.”

"Ik heb twee kinderen en probeer gezond te eten en aan sport te doen”, vertelt deelnemer Christophe Charbel (38). “Maar ik heb bijvoorbeeld geen zicht op de impact van slaap op mijn werk. Misschien voel ik mij na een zware dag vol meetings niet zo moe maar zijn mijn hersenen dat wel. Misschien moet ik ‘s avonds dan iets anders doen om te kunnen recupereren. Ik wil gewoon mezelf beter leren kennen en weten wat ik desgevallend moet aanpassen om gezond te blijven en zeker niet in een burn-out te belanden.”