Zeker zes wagens uit Zellikse loods waren gestolen

Minstens zes van de twaalf wagens die maandag in beslag werden genomen in een loods in Zellik, stonden geseind als gestolen. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. "Maar het onderzoek naar de wagens is nog niet klaar", zegt parketwoordvoerder Carol Vercarre.