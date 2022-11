Begin oktober kondigen de gemeente Dilbeek samen met gemeenten uit de Zennevallei aan om tijdens de week ’s nachts de straatverlichting te doven om zo te besparen op de energiefactuur. “Op het laatste moment besliste het Agentschap Wegen en Verkeer om de lichten op gewestwegen niet te doven, waardoor de ‘energieloze’ nachten niet konden starten op 30 oktober”, klinkt het bij de gemeenten. “Fluvius is bijna klaar met de aanpassingen, waardoor de maatregel in kan gaan in de nacht van zondag 4 op maandag 5 december.”

Praktisch gaat in de zes gemeenten de openbare verlichting dus uit van 23 tot 5 uur van zondagnacht tot donderdagnacht, en blijft de verlichting aan op vrijdag- en zaterdagnacht. Dit op alle wegen, uitgezonderd op de gewestwegen en de omliggende straten. Ook tal van andere gemeenten in onze regio hebben de energiebesparende maatregel intussen ingevoerd.