Zevende Gordelfestival gaat van start

Vanochtend is in Dilbeek het startschot gegeven van de Gordelklassieker van 100 kilometer en daarmee ook van de zevende editie van het Gordelfestival. Fietsen en wandelen kan vanuit het provinciedomein van Huizingen en focusgemeente Dilbeek.

De pelotons hebben zich intussen allemaal op gang getrokken en ook heel wat andere fietsers en wandelaars zijn aan hun tocht gestart. De komende uren kan je nog vertrekken voor een fiets- of wandeltocht in het centrum van focusgemeente Dilbeek of vanuit het provinciedomein van Huizingen in Beersel.

Het Gordelfestival staat ook garant voor spel, plezier en muziek. In het domein van Huizingen ligt de focus op jonge gezinnen, in Dilbeek wordt er gemikt op jongeren met een uitgebreid aanbod aan activiteiten op hun maat.

Alle info op www.gordelfestival.be.

RINGtv brengt vandaag op z’n social media de hele dag door verslag uit. In Cocktail krijg je morgen een extra lange reportage.