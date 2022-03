Zevende nationale Pyjamadag: "almaar meer Bednetters"

Vandaag is het de nationale Pyjamadag. Voor de zevende keer roept Bednet iedereen op om in pyjama naar school of naar het werk te gaan, uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren die noodgedwongen schoollessen van thuis uit moeten volgen.

Het thema van de Pyjamadag dit jaar is ‘leuke momenten’. Want die gaan net zoals fysiek schoollopen aan zieke kinderen voorbij. De jongste jaren steeg het aantal Bednetters. In 2021 werd zelfs een stijging van 20 procent genoteerd. “Tijdens de coronacrisis maakten meer kinderen en jongeren met immuunziekten en bepaalde chronische aandoeningen gebruik van Bednet,” weet voorzitster Kathy Lindekens. “Ook zien we de jongste jaren een toename van jongeren die Bednet aanvragen omwille van psychologische problemen.”

Bednet biedt gezinnen en scholen gratis materiaal om via de computer verbinding met elkaar te kunnen maken. Zo kunnen zieke leerlingen van thuis uit de lessen volgen en is er interactie mogelijk. “Maar we bereiken nog niet alle zieke kinderen die in aanmerking komen,” zegt directeur Mathieu Tallon. “Twee op de drie scholen heeft nog niet met ons samengewerkt, dus we moeten inzetten op een groter bereik”.

Onze reporter trekt vandaag naar Virgo Sapiens in Londerzeel. Een verslag zie je straks in ons nieuws.