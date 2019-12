Ziekenhuis Halle voor bepaalde ingrepen in top 3 van duurste ziekenhuizen

Er is vandaag in de media nogal wat ophef ontstaan over de tarieven voor het verblijf en de medische ingrepen in de Belgische ziekenhuizen. Aanleiding is de publicatie van de jaarlijkse Ziekenhuisbarometer van de CM, waaruit blijkt dat er grote prijsverschillen zijn tussen de ziekenhuizen. Zo zou het Sint-Mariaziekenhuis van Halle voor een aantal ingrepen tot de top 3 behoren van de duurste ziekenhuizen. Minister van Volksgezondheid De Block en het ziekenhuis zelf nuanceren de cijfers.

In de Ziekenhuisbarometer van de CM haalt het Sint-Mariaziekenhuis enkele keren de top drie van de duurste ziekenhuizen. Zo betaal je daar voor een heupprothese bijna dubbel zoveel als in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk en voor een bevalling ruim 1000 euro meer dan in het AZ Sint-Lucas in Gent. De cijfers van de CM zijn gebaseerd op de facturen van hun leden van vorig jaar. Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block zal de Ziekenhuisbarometer van volgend jaar een heel ander beeld geven. "Voor een aantal ingrepen zonder complicaties zoals een gewone bevalling, een gewone appendicitis is er vanaf 1 januari 2019 één prijs in om het even welk ziekenhuis in ons land”, legt De Block uit. “Die aanpassing zit dus nog niet in het rapport.”

Terecht of onterecht, er zijn nu éénmaal duurdere en goedkopere ziekenhuizen. Ook dat de prijs van een éénpersoonskamer hoger is dan die van een twee- of meer persoonskamer is geen geheim. Dat komt omdat de artsen in het geval van een éénpersoonskamer bovenop hun ereloon supplementen mogen aanrekenen die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds. Voor patiënten in een meerpersoonskamer is dat verboden.

Het Sint-Mariaziekenhuis in Halle ontkent niet dat bepaalde prijzen bij hen een stuk hoger liggen dan elders, maar wijst erop dat dat vooral het geval is bij éénpersoonskamers. “Wij zijn uiteraard bekommerd om de financiële draagkracht van onze patiënten”, klink het bij de directie van het Halse Sint-Mariaziekenhuis. “Een patiënt die kiest voor een éénpersoonskamer doet dat uit vrije wil. Het ziekenhuis vraagt niet naar deze informatie, maar het is bekend dat de patiënten vaak voor een éénpersoonskamer kiezen omdat zij – vaak al jaren – betalen voor een hospitalisatieverzekering. De patiënt kan evenwel in ons ziekenhuis perfect voor een meerpersoonskamer kiezen waarbij het verbintenistarief qua ereloon, dus zonder ereloonsupplementen wordt voorzien. Er is dan ook geen kamersupplement dat wordt aangerekend. In de CM-barometer kan men duidelijk zien dat in ons ziekenhuis heel wat patiënten daarvoor kiezen. Wat betreft de bedragen in een meerpersoonskamer scoren we duidelijk niet hoog, maar veelal gemiddeld.”