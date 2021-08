Ziekenhuisschool Inkendaal opent nieuwe vestiging in UZ Brussel

Ziekenhuisschool Inkendaal uit Vlezenbeek opent aan de start van het nieuwe schooljaar een nieuwe vestiging in het UZ Brussel. Kinderen kunnen zo tijdens hun behandeling in het ziekenhuis les blijven volgen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voorziet specifiek voor die samenwerking tussen Inkendaal en het UZ 175.000 euro. Dat is goed voor een 16-tal extra plaatsen.

Volgende week woensdag luidt de schoolbel weer. Maar niet elk kind zal die dag door de schoolpoort stappen. Sommige kinderen kunnen wegens een langdurige ziekte niet naar school. Onder meer afstandsonderwijs via Bednet of onderwijs aan huis via TOAH bieden een alternatief. Voor kinderen en jongeren die revalideren in een ziekenhuis is er ziekenhuisonderwijs. “Dat is een speciaal type onderwijs, het zogenoemde type 5”, legt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) uit. “Het is echt onderwijs op maat. We willen maximaal verhinderen dat kinderen die al het slachtoffer zijn van hun ziekte ook niet nog eens een achterstand oplopen op vlak van onderwijs.”

Ook revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft een eigen ziekenhuisschool voor basisonderwijs. Die biedt jaarlijks plaats aan een 85-tal kinderen. Zij combineren er minstens een halfjaar, vaak een schooljaar en soms zelfs langer, therapie met onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert nu 1 miljoen euro extra in het Vlaamse ziekenhuisonderwijs. Een deel daarvan, 175.000 euro, gaat naar Inkendaal. De ziekenhuisschool uit Vlezenbeek kan daarmee vanaf 1 september een nieuwe vestiging opstarten in het UZ Brussel. Leerkrachten van Inkendaal zullen ook lesgeven aan kinderen in het Brusselse ziekenhuis.