Ziekenhuizen stellen niet-dringende ingrepen en consultaties uit

Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde, AZ Sint-Maria in Halle en Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse schorten vanaf vandaag niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen op voor onbepaalde duur. Ze doen dat op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om de druk op de ziekenhuizen te verlichten.

De Block wil dat alle ziekenhuizen in het land te allen tijde de capaciteit behouden om patiënten die besmet zijn met het coronavirus te verzorgen. “Op dit moment kunnen onze ziekenhuizen en zorgverleners de corona-uitbraak perfect aan. Dit is dan ook een voorzorgsmaatregel", zegt De Block. "We anticiperen op een mogelijke toename van het aantal coronabesmettingen, zodat we op dat moment niet in de problemen komen.”

Dringende zaken zoals chemotherapie of nierdialyse blijven wel doorgaan. Intussen wordt het bezoek in de ziekenhuizen fel ingeperkt. In het AZ Sint-Maria in Halle wordt bijvoorbeeld alleen op de materniteit, pediatrie, spoed en palliatieve dienst bezoek toegelaten. Het gaat telkens om één persoon. Patiënten krijgen psychologische ondersteuning al ze moeilijkheden krijgen met het weinige bezoek.

Het ziekenhuis in Halle heeft tot slot ook een beperkte, afgeschermde zone van één afdeling gereserveerd om risicopatiënten veilig op te vangen en te behandelen. Hier gelden heel strikte hygiënische voorzorgsmaatregelen voor de patiënten als het personeel. De maatregelen in het ziekenhuis duren tot en met 19 april.