Ziekenhuizen verzorgen al bijna twee jaar covidpatiënten: “Niet gedacht dat het zo lang zou duren”

2022 wordt het jaar waarin de coronapandemie hopelijk meer en meer naar de achtergrond verdwijnt. Maar dat is helaas nu nog niet het geval en al zeker niet in de ziekenhuizen. Momenteel is in het AZ Sint-Maria in Halle de helft van de bedden op intensieve zorgen voorbehouden voor covidpatiënten.

De intensieve zorgen van het AZ Sint-Maria in Halle verzorgt al bijna twee jaar covidpatiënten. Tijdens de eerste en tweede lockdown werd een tijdlang de volledige intensieve zorgeenheid ingepalmd. Patiënten met andere intensieve zorgen dan covid, werden noodgedwongen ondergebracht in het operatiekwartier. “We zien nu wel een verschil in ernst van de ziekte”, getuigt Nancy Cosyns. “Mensen die gevaccineerd zijn ontsnappen vaak aan de beademing. Wie niet gevaccineerd is, moet vrij snel beademd worden.”

Twee jaar lang houdt de zorgsector het nu al vol. En door de komst van de omikronvariant is het einde wellicht nog niet in zicht. “Het is misschien raar om te zeggen, maar die eerste golf was vrij mooi voor ons, zeker op het vlak van solidariteit. Alleen beseften we niet dat het een verhaal van lange adem zou worden. Nu zien we die solidariteit niet meer en dat is misschien wel nodig”, aldus Cosyns.

Het verplegend personeel van het AZ Sint-Maria begrijpt dat mensen hun vrijheid terugwillen. Maar de druk op de zorgsector laat dat momenteel niet toe. “Ik begrijp dat mensen opkomen voor hun vrijheid. Het is uiteindelijk voor niemand leuk. Maar ook voor ons niet”, zegt Sofie Roobaert. “De mensen staan er niet altijd bij stil dat wij in de frontlinie staan en je telkens zo’n kamer binnengaat je voortdurend je kleding moet checken. Dat is niet evident. Dus dat brengt soms frustraties met zich mee.”

Het personeel denkt dat hen nog een zware winter en lente wacht. “Maar dan hoop ik toch dat we tegen de zomer wat meer ontlast worden. Ik hoop het maar ik probeer niet te ver vooruit te kijken. Al hoop ik dat de vaccinatiegraad tegen dan echt optimaal is en we een mooie zomer kunnen hebben”, besluit Roobaert.