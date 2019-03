België nam het in de finale op tegen Haïti. Dat land was eerder in het tornooi al te sterk voor onze land- en regiogenoten. Ook nu trok Haïti aan het langste eind. “We hebben gevochten tot het einde. Het was spannend, maar na het laatste fluitsignaal stond het 1-2. We hebben er een toptornooi opzitten,” laat de ploeg weten via sociale media.

Morgenvroeg om 7 uur Belgische tijd mogen de spelers hun zilveren medaille in ontvangst nemen.