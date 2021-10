Zoektocht naar locaties voor vaccinatiecentra gestart

Heel wat vaccinatiecentra in onze regio sloten al de deuren omdat ze plaats moesten maken voor sportclubs. Dat geldt onder meer in Halle en Gooik. In Halle wordt daarom gedacht aan een vaccinatiedorp op de parking van De Bres. Daar zullen alle inwoners uit de volledige Zennevallei hun derde prik moeten halen. In het Pajottenland is er nog geen nieuwe locatie gevonden voor een vaccinatiecentrum. Zeker is dat de opslagplaats van de sporthal in Gooik, waar nu gevaccineerd wordt, te klein is voor het aantal mensen dat opnieuw een prik moet krijgen.

In de eerstelijnszone Grimberen is de puzzel wel al gelegd. Daar blijft het vaccinatiecentrum in De Zijp in Wemmel open tot het einde van dit jaar. Eerstelijnszone Amalo, dat centra had in Affligem en Asse, lijkt volledig in te zetten op Asse. In de Noordrand is er nog geen oplossing. Zo is er de vraag hoe lang cultuur nog moet en kan wijken in Het Bolwerk. Burgemeester Hans Bonte wil het vaccinatiecentrum absoluut in Vilvoorde houden om de vaccinatiegraad in zijn stad verder op te krikken.

De eerstelijnszone Druivenstreek zegt van nul te moeten herbeginnen. Het centrum Skyhall op de luchthaven van Zaventem is al een tijdje gesloten en het contract om in De Markthal te vaccineren, loopt midden oktober af.