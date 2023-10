Zondag hele dag activiteiten tijdens Dag van het Zoniënwoud

Zondag is het de Dag van het Zoniënwoud. Aan elk van de zeven toegangspoorten tot het woud, dat UNESCO Werelderfgoed is, zijn er zondag activiteiten. Dat is dus in Brussel, Wallonië én in Vlaanderen.

In onze regio gaat het om kindertheater, een hindernissenparcours en een boerenmarkt aan de toegang tot het woud in Jezus-Eik. En ook in Groenendaal valt vanalles te beleven. “We hebben hier een heel gevarieerd aanbod van kinder- en familiewandelingen, maar ook een reservaatwandeling. Je kan ook een speciaal ecoduct bezoeken dat maar twee keer per jaar open gaat”, zegt Lies Coosemans van het Bosmuseum Jan Van Ruusbroec. “Aan het museum hebben we een bakhuisje. Daarmee gaan we onder andere krentenbollen en pompoentaarten bakken.”