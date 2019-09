Zware brand legt twee bedrijven in de as

Een erg hevige brand heeft de voorbije nacht gewoed in de gebouwen van schrijnwerkerij Van Rossem en verhuurfirma Lemon in Opwijk. De brand brak uit rond half twaalf en legde erg snel de twee bedrijven in de as.

De brandweer van de post in Opwijk kregen snel hulp van collega’s maar het vuur sloeg razendsnel om zich heen. De brand begon in de schrijnwerkerij vlak bij de Leirekensroute en sloeg over naar het verhuurbedrijf ernaast. De gebouwen konden niet gered worden, maar er vielen gelukkig geen gewonden. Er was ook geen asbest aanwezig in de gebouwen. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid.

"De brandweer blust nu nog na en blijft ter plaatse zolang dat nodig is", zegt burgemeester Albert Beerens. "Door de felle brand zijn er brandresten verspreid richting Doortstraat en Neerveldstraat. Deze bevatten geen asbest en zijn niet schadelijk. Onze gemeentewerklieden maken de openbare weg vrij. Aan de omwonenden wordt gevraagd om brandresten die op hun eigendom terechtgekomen zijn, zelf op te ruimen."

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West