Zware schade na brandstichting in Vilvoordse brasserie

In Vilvoorde is afgelopen nacht brand gesticht in brasserie Franklin aan de Rooseveltlaan. De zaak liep zware schade op en is voor onbepaalde tijd gesloten.

De brandweer werd opgeroepen rond 3 uur. Het vuur was vrij snel onder controle maar de schade is groot. Het parket heeft het labo van de gerechtelijke politie en een branddeskundige ter plaatse gestuurd. "Op camerabeelden is te zien hoe twee mannen rond 3 uur inbreken in het restaurant door een ruit in te slaan, en vervolgens brandversnellers uitgieten over de vloer", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. "Nadien steekt een van beide dit aan met een aansteker en vervolgens vluchten ze via het ingeslagen raam weg." Er was niemand aanwezig in het gebouw en er vielen geen gewonden.