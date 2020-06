Zwembad Dilbeek opent ten vroegste op 1 september

Vanaf 1 juli mogen zwembaden in principe weer open, maar in Dilbeek zal dat niet gebeuren. Het zwembad Dilkom opent ten vroegste op 1 september. Er zijn dringende herstellingen nodig en die klus zal niet tegen 1 juli geklaard zijn. “Van de genoodzaakte sluiting werd gebruik gemaakt om het zwembad leeg te maken voor onderhoud en de filters van het zwembad te inspecteren”, laat de gemeente weten. “De filters bleken dringend aan vervanging toe te zijn. De duur van de levertijd en de plaatsing van de deze nieuwe filters zorgen ervoor dat het zwembad ten vroegste op 1 september 2020 zal kunnen heropenen.”

“Er wordt voor gekozen de filters meteen te vervangen, nu het zwembad leeg is en er nog veel onduidelijkheden zijn over de omstandigheden waarin het zwembad, omwille van corona, zou kunnen heropenen. Zo is er nog heel wat onduidelijkheid over het aantal zwembadbezoekers, het gebruik van douches en kleedkamers, de mogelijkheden van recreatief zwemmen enz. De genoodzaakte verder sluiting is jammer voor de sporters en de gezinnen die graag zouden komen zwemmen deze zomer, maar veiligheid, hygiëne en de goede werking van de infrastructuur zijn ook van groot belang.” De gemeente mikt voor de heropening op 1 september, bij de start van het nieuwe schooljaar.