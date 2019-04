Zwembad Liedekerke sluit voor renovatie

Het zwembad Heuvelkouter van Liedekerke gaat vanaf dinsdag 23 april dicht voor renovatie. Als alles volgens plan verloopt, zal het zwembad in januari 2020 weer de deuren kunnen openen. Zwemmers kunnen in tussentijd terecht in het zwembad van buurgemeente Ternat.

Het zwembad Heuvelkouter werd gebouwd eind jaren '70 en vertoont verregaande slijtage. Om de verdere exploitatie van het zwembad mogelijk te maken, zijn een paar structurele aanpassingen nodig, zoniet zou het zwembad binnen afzienbare tijd definitief de deuren moeten sluiten.

De voornaamste aanpassingswerken zijn de volledige vernieuwing van het dak en de vernieuwing van de gevel van het zwembad. Bovendien komt in het zwembad ook energiezuinige LED-verlichting. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken duren tot januari 2020.

In tussentijd kunnen Liedekerkenaren terecht in het vernieuwde zwembad van Ternat. Wie in Liedekerke een beurtenkaart of een jaarabonnement aankocht, kan daarmee in Ternat terecht. Wie wacht tot de heropening in Liedekerke kan zijn oude kaart dan omruilen voor een nieuwe, in geval van een beurtenkaart wordt het resterende aantal bezoeken gewoon overgezet op de nieuwe kaart.