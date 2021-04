Zwembad provinciedomein Huizingen klaar voor heropening

De voorbije dagen werd hard gewerkt om het zwembad in het provinciedomein in Huizingen op een veilige manier te heropenen. “Vele mensen snakken naar ontspanning. Maar door de corona-crisis kunnen ze nog steeds niet voluit gaan”, beseft Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “Vanaf 1 mei heropenen de zwembaden. Door de nog steeds geldende coronamaatregelen komt daar heel wat bij kijken.” Net als vorig jaar zal je moeten reserveren als je wil een duik wil nemen in het zwembad in Huizingen. Per tijdslot worden ook maximaal 120 mensen toegelaten. De tijdsblokken zijn van 11 tot 14 uur en van 15 tot 18 uur.

De geplande verhoging van de toegangsprijzen wordt voorlopig uitgesteld. “Hiermee erkent de provincieraad de belangrijke sociale rol van de provinciedomeinen in deze coronatijden”, aldus Schevenels. Kinderen tot 12 jaar betalen 2 euro voor een zwembeurt, volwassenen 4 euro. Wie buiten Vlaams-Brabant woont, betaalt meer.