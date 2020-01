Zwembad Wildersportcomplex pas eind maart opnieuw open

Het zwembad van het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw gaat pas eind maart opnieuw open. De hele bodem van het zwembad moet opnieuw betegeld worden.

Na onderhoudswerken aan het zwembad eind vorig jaar bleken verschillende tegels van de badkuip te zijn losgekomen of gebroken. "Na grondige inspectie is het duidelijk dat een volledige vernieuwing van de betegeling van de zwembadbodem noodzakelijk is. Plaatselijke herstellingen zijn geen optie omdat de kans op gelijkaardige schade aanwezig blijft", meldt de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

De gemeente heeft intussen een aannemer aangesteld die in de loop van de volgende week met de werken zal starten. "De afgelopen twee weken werden gebruikt om het zwembad te laten leeglopen, de oude tegels te verwijderen en de ondergrond goed te laten uitdrogen. Hierdoor werd er tijdswinst geboekt, want een uitgedroogde ondergrond is noodzakelijk voor kwalitatief werk", aldus de gemeente.

Toch zal het nog twee maanden duren voor het zwembad opnieuw de deuren kan openen. "Zodra de nieuwe tegels zijn opgevoegd is er opnieuw een droogtijd nodig. Daarna kan het zwembad langzaam gevuld worden en wordt het water traag opgewarmd. De heropening is voorzien voor eind maart", besluit de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.