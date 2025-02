Overijse keurt plannen nieuwe Markthal definitief goed: “Veel functies, veel gebruikers”

De gemeente Overijse keurt de definitieve plannen goed voor de bouw van een nieuwe Markthal in het centrum. Het polyvalente gebouw moet ruimte bieden aan de nabijgelegen scholen en tal van verenigingen. Ook het Stationsplein wordt meegenomen in dit project en wordt net zoals de speelplaatsen vergroend en onthardt. In 2028 moet alles klaar zijn.