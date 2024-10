Thesissen van Elisa Kooy uit Grimbergen en Imka Laeremans uit Huizingen genomineerd voor NBN Sustainability Award

De NBN Sustainability Award is een deelcategorie van de Vlaamse Scriptieprijs. De prijs beloont innovatieve scripties die bijdragen aan duurzaamheid. In de regio Halle-Vilvoorde hebben we twee kansmakers. Elisa Kooy uit Grimbergen en Imka Laermans uit Huizingen.

Elisa's thesis gaat over het potentieel van vis- en schaaldierresten. De consumptie van vis en schaaldieren neemt wereldwijd toe. Daarmee groeit ook de berg aan maritiem afval, zoals visgraten, huiden en ingewanden. Deze afvalstroom brengt niet alleen geurhinder en ongedierte met zich mee, maar is bovendien moeilijk te verwerken. Bio-ingenieur Elisa Kooy zag deze uitdaging als een gemiste kans en onderzocht in haar thesis een manier om dit afval om te vormen tot een waardevol product. Zo ontwikkelde ze hydrochar, een tussenproduct dat potentiële toepassingen heeft in het verbeteren van de bodemkwaliteit, filteren van afvalwater en zelfs energieopslag.

Imka werkte samen met een medestudent aan een thesis over het hergebruik van bouwmaterialen. De analyse van de jonge architecten toont aan dat hergebruik duurzaam kan zijn, maar betaalbaarheid een uitdaging blijft. Zo hebben intacte materialen, zoals houten balken en wandtegels, in tegenstelling tot bijvoorbeeld beton en snelbouwsteen, een hoge marktwaarde en eenvoudige herbruikbaarheid waardoor ze economisch voordelig zijn. Laeremans en Masschelein pleiten voor beleidsmaatregelen en technologische innovatie om hergebruik in de bouw écht duurzaam en betaalbaar te maken.

De scripties leveren Elisa Kooy en Imka Laeremans een plek in de finale van de NBN Sustainability Award op. Ze maken kans op een geldprijs van 1.500 euro. De prijsuitreiking vindt plaats op 28 november in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel.