Diegem haalt superheld Five naar basisscholen om in te zetten op veilig en gezond schoolverkeer

Het initiatief kadert binnen het bredere project ‘Veilige schoolomgeving’. Steeds meer kinderen worden met de wagen naar school gebracht, stelt de gemeente Machelen vast. Daarom wil ze de schoolgaande jeugd van jongs af aan leren te stappen en trappen, bouwen aan zelfstandigheid en zich veilig leren te voelen in het verkeer. Het High-Five-project moet daar een antwoord op bieden.

Elke keer dat een kind te voet, met de step of met de fiets naar school komt, krijgt het een muntje. Die muntjes kunnen gespaard worden en ingeruild voor leuke beloningen zoals gadgets, spelletjes of uitstapjes. Zo wordt gezond en milieubewust naar school gaan een stuk aantrekkelijker, meent het High-Five-project. De mascotte van het project kam persoonlijk langs in de Diegemse scholen. Dat moet een stap zijn richting veilige en kindvriendelijke schoolomgevingen.