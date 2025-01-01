High Five Diegem

Diegem haalt superheld Five naar basisscholen om in te zetten op veilig en gezond schoolverkeer

Diegem kreeg woensdag een flinke boost energie. Superheld Five bracht er een bezoek aan de basisscholen in de deelgemeente van Machelen om samen met hen het High Five-project te lanceren. Dat moet kinderen en hun ouders aanmoedigen om op een veilige, gezonde én milieuvriendelijke manier naar school te komen.

Het initiatief kadert binnen het bredere project ‘Veilige schoolomgeving’. Steeds meer kinderen worden met de wagen naar school gebracht, stelt de gemeente Machelen vast. Daarom wil ze de schoolgaande jeugd van jongs af aan leren te stappen en trappen, bouwen aan zelfstandigheid en zich veilig leren te voelen in het verkeer. Het High-Five-project moet daar een antwoord op bieden.

Elke keer dat een kind te voet, met de step of met de fiets naar school komt, krijgt het een muntje. Die muntjes kunnen gespaard worden en ingeruild voor leuke beloningen zoals gadgets, spelletjes of uitstapjes. Zo wordt gezond en milieubewust naar school gaan een stuk aantrekkelijker, meent het High-Five-project. De mascotte van het project kam persoonlijk langs in de Diegemse scholen. Dat moet een stap zijn richting veilige en kindvriendelijke schoolomgevingen.

Meest bekeken

Deze fiets werd gestolen aan het station van Vilvoorde
Samenleving

Opa Victor na fietsdiefstallen bij drie kleinkinderen aan station: "Er wordt niks aan gedaan"

Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid
Groen

Roemeense delegatie laat zich inspireren door Pajots plattelandsbeleid: “Knap om te zien hier samengewerkt wordt”

Werken ter hoogte van de Verbrande Brug in Grimbergen
Mobiliteit

Industriezone Grimbergen wordt verkeersveiliger: werken tot januari

din 16 sep
Colruyt-klanten kunnen in Halle shoppen met slimme winkelkar
Economie

Colruyt-klanten kunnen in Halle shoppen met slimme winkelkar: "Tijdswinst, maar winkelmedewerkers blijven nodig"

din 16 sep
Nieuwe basisschool in Halle stap dichterbij
Onderwijs

Nieuwe basisschool in Halle stap dichterbij: “Scholengroep Korha dient omgevingsaanvraag in”

woe 17 sep

Meer nieuws uit de regio

Opendeurdag bij het opvangcentrum van Fedasil in Machelen
Samenleving

Opendeurdag bij Fedasil in Machelen: "Werken aan de toekomst van onze bewoners"

Sport

Diegem verliest met 3-2 bij titelfavoriet Sporting Hasselt: "Toch fier op de jongens"

maa 15 sep
Burgemeester van Brussel-Stad Philippe Close wil gevangenis op de grens van Machelen beter beveiligen:
Justitie

Burgemeester van Brussel-Stad Close wil gevangenis op de grens van Machelen beter beveiligen: “De gevangenis van Haren is een zeef”

woe 10 sep
Nieuwe drop-off is eerste fase van uitbreidingsproject Hub 3.0
Mobiliteit
Samenleving

Openbaar onderzoek naar groot infrastructuurproject Brussels Airport en eerste voorbereidende werken gestart

din 9 sep
Economie

Voka hekelt torenhoge Brusselse taksen voor kantoren: “Beste reclame voor vertrek naar Vlaamse Rand”

vrij 5 sep