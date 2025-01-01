College Vilvoorde maakt zich op voor opening nieuw gebouw: "Heel fris en strak"

De afgelopen twee jaar heeft het College in Vilvoorde een metamorfose ondergaan. Het verouderde Collegegebouw verruilt de school voor een gloednieuw gebouw. Op vijf jaar tijd ziet de school het leerlingenaantal groeien van 600 leerlingen in 20215 naar 800 leerlingen in 2020.

"Kwam er ook nog bij dat het gebouw dat hier stond, het oorspronkelijke Collegegebouw, eigenlijk niet meer veilig was en niet meer voldeed aan alle normen en dus sowieso moest gesloopt worden", zegt Sofie Maes, directeur van de tweede en derde graad in het College. Alleen aan de Mechelsestraat is de historische gevel van bijna 150 jaar oud bewaard gebleven.

Corona gooit roet in het eten. De werken starten pas in 2023, maar sinds vorige week krijgen de leerlingen les in de nieuwbouw. Myrte De Keyser uit het zesde jaar Latijn-Wiskunde is tevreden met het resultaat. "Het ziet er heel mooi uit, heel fris en strak", zegt Myrte. "Er zijn ook een aantal nieuwe lokalen waar ik ook wel heel blij mee ben. Er is een polyvalente ruimte die voor verschillende zaken kan gebruikt worden."

Alles is afgewerkt in duurzame materialen en voorzien van hypermoderne technieken. Het nieuwe gebouw kostte in totaal zo'n vijf miljoen euro.