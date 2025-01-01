College Vilvoorde maakt zich op voor opening nieuw gebouw: "Heel fris en strak"

Het College Vilvoorde maakt zich op voor de officiële opening van het gloednieuwe gebouw. Het gebouw is nodig omdat de middelbare school op korte tijd een leerlingengroei kende en het oorspronkelijke Collegegebouw niet meer aan de veiligheidsnormen voldeed.

De afgelopen twee jaar heeft het College in Vilvoorde een metamorfose ondergaan. Het verouderde Collegegebouw verruilt de school voor een gloednieuw gebouw. Op vijf jaar tijd ziet de school het leerlingenaantal groeien van 600 leerlingen in 20215 naar 800 leerlingen in 2020.

"Kwam er ook nog bij dat het gebouw dat hier stond, het oorspronkelijke Collegegebouw, eigenlijk niet meer veilig was en niet meer voldeed aan alle normen en dus sowieso moest gesloopt worden", zegt Sofie Maes, directeur van de tweede en derde graad in het College. Alleen aan de Mechelsestraat is de historische gevel van bijna 150 jaar oud bewaard gebleven.

Corona gooit roet in het eten. De werken starten pas in 2023, maar sinds vorige week krijgen de leerlingen les in de nieuwbouw. Myrte De Keyser uit het zesde jaar Latijn-Wiskunde is tevreden met het resultaat. "Het ziet er heel mooi uit, heel fris en strak", zegt Myrte. "Er zijn ook een aantal nieuwe lokalen waar ik ook wel heel blij mee ben. Er is een polyvalente ruimte die voor verschillende zaken kan gebruikt worden."

Alles is afgewerkt in duurzame materialen en voorzien van hypermoderne technieken. Het nieuwe gebouw kostte in totaal zo'n vijf miljoen euro.

Meest bekeken

Mobiliteit

Man overlijdt na val over tractorsluis: "Verborgen onder een dikke laag bladeren"

Cora
Economie

Alle medewerkers Cora Anderlecht kunnen blijven in nieuw winkelcentrum: "Meer werknemers dan voorheen"

Politiek
Economie
Samenleving
Mobiliteit

Grimbergen verhoogt gemeentelijke belastingen fors: “Daartegenover staat 100 miljoen euro aan investeringen”

din 18 nov
Jeugdhuis 't Bronneken Asse
Jeugd

Jeugdhuis ’t Bronneken krijgt een nieuwe invulling als 'De Bron'

woe 19 nov
Provincie verdeelt 900 witloofboxen aan scholen
Samenleving

Provincie verdeelt 900 witloofboxen in scholen, voor het eerst kunnen particulieren box kopen

woe 19 nov

Meer nieuws uit de regio

Mobiliteit

Minister De Ridder in Vlaams Parlement: "We zitten vast aan de contracten"

Vlaamse Rand
Samenleving

Vogelshow strijkt neer in Horteco: "Deelnemers komen van heinde en verre"

Politiek
Groen
Vlaamse Rand

Vilvoorde bouwt groenestroomproductie uit: "Investeren in zonnepanelen is interessant"

Week van de anderstalige klant in Vilvoorde: “Taal leren in de praktijk”
Economie
Samenleving
Vlaamse Rand

Week van de anderstalige klant in Vilvoorde: “Taal leren in de praktijk”

woe 19 nov
Rittwegerlaan krijgt knip tot einde renovatie viaduct Vilvoorde
Mobiliteit

Rittwegerlaan krijgt knip tot einde renovatie viaduct Vilvoorde

woe 19 nov