Jokeday in Halle: “Megatof om zo ons jaar af te sluiten”

Jokeday begon vanochtend met een gezamenlijk ontbijt, gevolgd door een spannend stadsspel. Na de lunch kunnen de leerlingen genieten van de dansjes die elke klas heeft voorbereid. “Het is megatof dat we zo ons jaar kunnen afsluiten”, horen we bij de zesdejaars in koor. In de namiddag staat er een spel op het programma in CC ’t Vondel. “En ‘s Avonds zijn ouders welkom om te komen kijken naar de dansjes van de leerlingen, waarna de dag wordt afgesloten met een fuif. De opbrengst van de fuif gaat naar een goed doel”, directeur kwaliteitszorg Valérie De Roeck.