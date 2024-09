Leerling Regina Caeli verkozen tot nieuwe voorzitter Vlaamse Scholierenkoepel

Gabriel Leka is de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel, een organisatie van, voor en door scholieren. Leka is 17 jaar en loopt school in het Regina Caelilyceum in Dilbeek. Daar volgt hij de opleiding Grieks-Latijn. Het komende schooljaar is hij de stem van meer dan een half miljoen middelbare scholieren in Vlaanderen en Brussel. Als belangrijkste thema schuift Leka betaalbaar onderwijs naar voren.