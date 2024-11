Leeshelden wint eerste prijs Europees Talenlabel: “Erkenning voor wie zich voor Nederlandse taal inzet”

Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. “We zijn blij dat ons project de eerste prijs heeft behaald”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter en onderwijs. “Naast een bedrag van 1.000 euro geeft deze prijs ook erkenning aan de mensen en organisaties die zich inzetten om het Nederlands te stimuleren bij kinderen die het er moeilijk mee hebben. Bovendien kan het project anderen inspireren.”

De provincie ondersteunde het project al in 28 gemeenten. In heel wat van die gemeenten wordt het project ook vandaag nog voortgezet. Wekelijks komen de leerlingen samen in een bibliotheek om boeken te lezen en creatief te bespreken. De leessessies worden aangeboden voor groepjes van een vijftal kinderen. De begeleiding wordt verzorgd door gevormde vrijwilligers. In elke sessie wordt er een uur samen gelezen. Daarna volgt een half uur verwerking van het boek. De bedoeling is deze kinderen spelenderwijs vooruit te helpen met het lezen op school.

“De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteit van het lezen. Zeker in deze regio is het belangrijk dat alle kinderen goed Nederlands kunnen lezen. Dat helpt hen op school en in hun latere beroepsleven. 'Leeshelden' is een goed initiatief dat inspeelt op het wegwerken van taalachterstand bij kinderen”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.