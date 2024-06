Pris van De Lettertuin in Opwijk is Leraar van het Jaar: “Ze is een geboren kleuterjuf"

Pris Van Overschelde mag zich leerkracht van het jaar noemen. Die eretitel krijgt ze van Klasse, dat maar liefst 19.000 nominaties ontving. Pris werd door collega’s, ouders, familie en vrienden genomineerd. “Ze is een laaiend enthousiast vuurtje dat mensen in gang trekt”, zeggen collega’s. Ook de ouders van de derde kleuterklas zijn lovend. “Voor onze kleuters is ze geweldig: vrolijk, motiverend én consequent”, zo vat mama Karen het samen. “Ze betrekt ons met haar sterke communicatie. De foto’s die ze stuurt in WhatsApp zijn zalige gespreksstarters voor thuis”, vult Mieke aan.

Pris legt de lat zelf hoog voor haar kleuters. “De kleuterklas als ‘veredelde opvang’ waar we vooral spelen, dat stereotype moet eruit. Want we leren hier zo veel, en op een onderbouwde manier”, vindt Pris, die het minstens even belangrijk vindt dat de kleuters gráág naar haar klas komen, zichzelf kunnen zijn en haar vertrouwen. “Een kind met een slechte dag negeer ik niet. Mijn kleuters moeten hun gevoelens durven tonen, daaraan spendeer ik ook tijd. Als ik een kind uit zijn schulp kan laten kruipen, ben ik geslaagd.”

Ook voor een luisterend oor lopen collega’s bij Pris langs. “Ze is de lijm in ons team”, zegt directeur Christoph. “Vrolijke noot in de lerarenkamer, organisator van teamactiviteiten, maar ook degene die zorgt dat een zieke collega een kaartje krijgt.” Dankzij de ‘Leraar van het Jaar’ staan de schijnwerpers terecht op leraren zoals Pris. “Hun motiverende impact is niet alleen voelbaar in de klas, maar in de hele school”, concludeert Klasse-hoofdredacteur Hans Vanderspikken.