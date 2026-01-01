Het gemeentebestuur, de kinderburgemeester en minister Ben Weyts openen Blokbos

Vernieuwde gemeenteschool Blokbos officieel geopend: "Weinig kinderen zien hun school groeien terwijl ze zelf opgroeien"

In de Beerselse deelgemeente Lot is vandaag de vernieuwde gebouwen van gemeenteschool Blokbos. Kinderburgemeester Bente en Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts hebben in het bijzijn van het schepencollege de vernieuwde gebouwen plechtig geopend.

De afgelopen jaren krijgt GBS Blokbos een complete make-over. De oude jongensschool heeft een extra bouwlaag gekregen en het oude gemeentehuis is volledig tegen de grond gegaan om plaats te maken voor een nieuwbouw. In de tweede fase is het kleuterpavilioen gerenoveerd en heeft de refter er een verdieping bij gekregen. Ook de turnzaal is helemaal vernieuwd. "We hebben gekozen voor een verbouwing waardoor we heel veel vierkante meters hebben kunnen behouden van het voormalige schoolgebouw", zegt directeur Dieter Vanden Bremt. "We hebben vooral energetisch gerenoveerd ook, zodat het klaar is om mee te kunnen met de energieprijzen van tegenwoordig."

Het project is begonnen in 2022. Destijds zijn de kosten op 11 miljoen euro geraamd, maar daar zit het uiteindelijke prijskaartje flink boven. "Twee miljoen euro meer, kan ik zeggen, zelfs iets meer", zegt schepen van Onderwijs Eddy Deknopper. "Dat heeft verschillende redenen. Eén: we hebben in de loop van het project beslist om nog een aantal toevoegingen te doen, zoals het administratieve gebouw. En dan is er nog natuurlijk nog de coronacrisis, de Oekraïne- en energiecrisis geweest. Daardoor had de aannemer het recht om prijsherzieningen te doen. Ook ongeveer anderhalf miljoen."

Met een zucht van opluchting is de vernieuwde school vandaag officieel geopend. Ook kinderburgemeester en Blokbosleerling Bente heeft het woord genomen. "Het is maar weinig kinderen gegeven om hun school te zien groeien terwijl ze er zelf in opgroeien", zegt de kinderburgemeester. "Ik was hier al graag, maar nu jij helemaal vernieuwd bent, zie ik je nog net iets liever."

Meest bekeken

De Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy ten voordele van Oekraïense oorlogsslachtoffers
Cultuur
Samenleving

Abdij van Grimbergen verkoopt werken van Banksy: “Opbrengsten gaan naar oorlogsslachtoffers in Oekraïne”

woe 11 feb
Het gebied op de grens van Grimbergen en Zemst waar een hoog PFAS-gehalte is
Groen
Wonen

PFAS-maatregelen in Grimbergen en Zemst: "Geen eieren of groenten van eigen kweek"

De leerlingen van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw brengen een bezoek aan hun toekomstige klaslokalen.
Onderwijs

Don Boscoleerlingen ontdekken nieuwbouw: "Nog nooit zo'n grote machines gezien"

don 12 feb
Vlaams erfgoedminister Ben Weyts staat voor een schilderij van Rubens.
Cultuur

Archeologen vinden schilderachtige donjon uit meesterwerken van Rubens: "Verhaal van Vlaanderen komt tot leven"

don 12 feb
Het gemeentebestuur, de kinderburgemeester en minister Ben Weyts openen Blokbos
Onderwijs
Jeugd

Vernieuwde gemeenteschool Blokbos officieel geopend: "Weinig kinderen zien hun school groeien terwijl ze zelf opgroeien"

Meer nieuws uit de regio

Ex-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck
Justitie

Proces rond verkoop Anderlecht is uitgesteld

Het gebouw van Orelia in Beersel
Samenleving

Rusthuisgroep Orelia in nauwe schoentjes

don 12 feb
Aantal Brusselse drugsdossiers verdubbeld op vijf jaar tijd
Justitie

Brusselaar veroordeeld tot 5 jaar cel na ramkraken in onder meer Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos

oprichting Interlokale Vereniging Sportregio ZuidWest-Rand
Sport
Vlaamse Rand

Zeven gemeenten uit de Vlaamse Rand blazen samenwerking als sportregio nieuw leven in

din 10 feb
Het nieuwe cashpunt in Lot
Samenleving

Nieuw cashpunt in Lot: "Belangrijk in dagelijks leven"

maa 9 feb