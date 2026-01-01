Vernieuwde gemeenteschool Blokbos officieel geopend: "Weinig kinderen zien hun school groeien terwijl ze zelf opgroeien"

De afgelopen jaren krijgt GBS Blokbos een complete make-over. De oude jongensschool heeft een extra bouwlaag gekregen en het oude gemeentehuis is volledig tegen de grond gegaan om plaats te maken voor een nieuwbouw. In de tweede fase is het kleuterpavilioen gerenoveerd en heeft de refter er een verdieping bij gekregen. Ook de turnzaal is helemaal vernieuwd. "We hebben gekozen voor een verbouwing waardoor we heel veel vierkante meters hebben kunnen behouden van het voormalige schoolgebouw", zegt directeur Dieter Vanden Bremt. "We hebben vooral energetisch gerenoveerd ook, zodat het klaar is om mee te kunnen met de energieprijzen van tegenwoordig."

Het project is begonnen in 2022. Destijds zijn de kosten op 11 miljoen euro geraamd, maar daar zit het uiteindelijke prijskaartje flink boven. "Twee miljoen euro meer, kan ik zeggen, zelfs iets meer", zegt schepen van Onderwijs Eddy Deknopper. "Dat heeft verschillende redenen. Eén: we hebben in de loop van het project beslist om nog een aantal toevoegingen te doen, zoals het administratieve gebouw. En dan is er nog natuurlijk nog de coronacrisis, de Oekraïne- en energiecrisis geweest. Daardoor had de aannemer het recht om prijsherzieningen te doen. Ook ongeveer anderhalf miljoen."

Met een zucht van opluchting is de vernieuwde school vandaag officieel geopend. Ook kinderburgemeester en Blokbosleerling Bente heeft het woord genomen. "Het is maar weinig kinderen gegeven om hun school te zien groeien terwijl ze er zelf in opgroeien", zegt de kinderburgemeester. "Ik was hier al graag, maar nu jij helemaal vernieuwd bent, zie ik je nog net iets liever."