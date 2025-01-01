Leerkracht Middenschool Sint-Martinus in Asse stuurt ongepaste foto’s naar leerling, parket voert onderzoek

De tiener is een oud-leerling van de leerkracht, het uitwisselen van pikante foto’s zou in twee richtingen zijn gebeurd. Een medeleerling van de 17-jarige zag de beelden en raadde aan om klacht in te dienen, wat de tiener intussen ook gedaan heeft. Ook de school werd ingelicht.

“Er loopt een gerechtelijk onderzoek loopt naar de leerkracht voor mogelijk digitaal grensoverschrijdend gedrag”, bevestigt Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. “Het onderzoek naar de exacte omstandigheden en het aantal slachtoffers loopt nog volop. De betrokkene werd aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst. Die aanhouding werd ondertussen ook verlengd.”

De verdachte zit dus thuis met een enkelband. Het schoolbestuur heeft de leerkracht preventief geschorst en diende zelf ook klacht in. Wie nog slachtoffer is, kan zich melden bij de school of de politie.