Leerkracht Middenschool Sint-Martinus in Asse stuurt ongepaste foto’s naar leerling, parket voert onderzoek

Het parket Halle-Vilvoorde en de politiezone AMOW onderzoeken een zaak rond een 27-jarige leerkracht van de Middenschool Sint-Martinus in Asse. Hij wordt verdacht van het sturen van grensoverschrijdende beelden naar een 17-jarige leerling.

De tiener is een oud-leerling van de leerkracht, het uitwisselen van pikante foto’s zou in twee richtingen zijn gebeurd. Een medeleerling van de 17-jarige zag de beelden en raadde aan om klacht in te dienen, wat de tiener intussen ook gedaan heeft. Ook de school werd ingelicht.

“Er loopt een gerechtelijk onderzoek loopt naar de leerkracht voor mogelijk digitaal grensoverschrijdend gedrag”, bevestigt Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. “Het onderzoek naar de exacte omstandigheden en het aantal slachtoffers loopt nog volop. De betrokkene werd aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst. Die aanhouding werd ondertussen ook verlengd.”

De verdachte zit dus thuis met een enkelband. Het schoolbestuur heeft de leerkracht preventief geschorst en diende zelf ook klacht in. Wie nog slachtoffer is, kan zich melden bij de school of de politie.

Meest bekeken

Politiek
Economie
Samenleving
Mobiliteit

Grimbergen verhoogt gemeentelijke belastingen fors: “Daartegenover staan 100 miljoen euro aan investeringen”

Mobiliteit

Sminate wil af van contract met privéfirma: “Blij dat verdienmodel trajectcontroles ter discussie staat”

Mobiliteit

Burgemeester Van den Brande over trajectcontroles: "Voorgelegd aan toezichthoudende overheid"

maa 17 nov
Samenleving
Economie

Kringwinkel ViTeS start inzamelactie voor dak- en thuislozen: “De nood is hoog”

Sport

Tempo Overijse wint topper tegen Rumbeke: "Verdiende overwinning"

zon 16 nov

Meer nieuws uit de regio

Sport

Bavi Vilvoorde alleen leider na zege in streekderby tegen Asse-Ternat

zon 16 nov
Onderwijs
Cultuur

Kunstenacademie KunstAs opent officieel de deuren: “Kloppende hart van culturele leven in Asse”

zat 15 nov
Justitie
Mobiliteit

Meer dan 250 bestuurders in Zennevallei geklist tijdens flitsmarathon

zat 15 nov
Verenigingen in Ternat slaan handen in elkaar voor totaalspektakel De Vergeten Farao
Cultuur

Verenigingen in Ternat slaan handen in elkaar voor totaalspektakel De Vergeten Farao: “Het wordt uniek”

zat 25 okt
Politiezone AMOW lanceert campagne ‘Donkere Dagen’
Samenleving

Politiezone AMOW lanceert campagne ‘Donkere Dagen’: “Winteruur geeft inbrekers meer kansen”

zon 26 okt