Werken aan Heerweg in Lembeek zijn klaar: “Nieuwe riolering en kleurrijker straatbeeld”

Met de heraanleg maakt stad Halle de schoolomgeving niet alleen veiliger, maar ook aangenamer en kleurrijker. “Aan de ingang van de Vrije Kleuterschool Sancta Maria kwam extra ruimte zodat ouders en kinderen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen”, zegt schepen van Openbare Werken Pieter Busselot. “De omgeving kreeg ook nieuwe veiligheidshekjes en een Basiel-figuurtje, dat automobilisten herinnert aan de aanwezigheid van jonge kinderen. Zo wordt het veiliger voor iedereen die te voet of met de fiets naar school komt.”

De rioolbeheerder Farys voerde de werken uit. Er kwam een gescheiden riolering zodat regenwater en afvalwater voortaan apart worden afgevoerd. Tegelijk werd de rijweg volledig vernieuwd. De totale kostprijs bedraagt zo’n 1,6 miljoen euro. Tot slot brengt een tekening van de Lennikse kunstenaar Eres kleur en warmte.

“De betonnen keermuur langs de speelplaats van de kleuterschool kreeg een grote muurtekening Het ontwerp op de betonnen keermuur langs de speelplaats kwam samen met de leerlingen tot stand. Zij brachten hun eigen knuffels mee als inspiratie. De kleurrijke figuren brengen speelsheid en warmte in de vernieuwde omgeving”, besluit Busselot.