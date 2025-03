Halse professor Lesley De Cruz wint award als inspiratiebron voor meisjes in STEM

Lesley De Cruz uit Halle is de nieuwe WATS-ambassadrice. Dat is een tweejaarlijkse prijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Innoviris voor een vrouw die uitblinkt in wetenschappen en anderen inspireert. Lesley De Cruz is professor aan de VUB en onderzoeker bij het KMI. Ze maakt er zaak van om meisjes en vrouwen te enthousiasmeren voor een carrière in STEM (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde).