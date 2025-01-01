Minister Crevits bezoekt CVO Semper in Vilvoorde: "Nederlands is de taal die ons verbindt"

"Enorm veel middelen"

De opleiding KindNed+ bereidt cursisten voor op een carrière als kinderbegeleider en behelst een intensieve cursus Nederlands. Voor Vlaams minister van Inburgering en Integratie Hilde Crevits is de opleiding een gat in de markt. "Er zijn heel veel mensen te kort in de kinderopvang en er is ook een hele grote groep vrouwen die zelf kinderen hebben of eigenlijk wel geïnteresseerd zijn om voor kinderen te zorgen, maar die het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn", zegt Crevits. "Hier heb je de combinatie van de twee."

Zeker in de Vlaamse Rand is de focus op taal van groot belang, vindt de minister. "Nederlands is de taal die ons verbindt", zegt Crevits. "Als je je niet kan uitdrukken in de taal die eigen is in Vilvoorde en in de Rand, ja, dan wordt het leven moeilijker. Vandaar dat we echt enorm veel middelen willen pompen om die taallessen te verbeteren, om het aanbod te vergroten. Zo kunnen we alle mensen die dat willen het Nederlands bijbrengen."