Minister Crevits bezoekt CVO Semper in Vilvoorde: "Nederlands is de taal die ons verbindt"
Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Crevits bracht vandaag een bezoek aan Centrum voor VolwassenenOnderwijs Semper in Vilvoorde. De minister volgde er de opleiding KindNed+.
"Enorm veel middelen"
De opleiding KindNed+ bereidt cursisten voor op een carrière als kinderbegeleider en behelst een intensieve cursus Nederlands. Voor Vlaams minister van Inburgering en Integratie Hilde Crevits is de opleiding een gat in de markt. "Er zijn heel veel mensen te kort in de kinderopvang en er is ook een hele grote groep vrouwen die zelf kinderen hebben of eigenlijk wel geïnteresseerd zijn om voor kinderen te zorgen, maar die het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn", zegt Crevits. "Hier heb je de combinatie van de twee."
Zeker in de Vlaamse Rand is de focus op taal van groot belang, vindt de minister. "Nederlands is de taal die ons verbindt", zegt Crevits. "Als je je niet kan uitdrukken in de taal die eigen is in Vilvoorde en in de Rand, ja, dan wordt het leven moeilijker. Vandaar dat we echt enorm veel middelen willen pompen om die taallessen te verbeteren, om het aanbod te vergroten. Zo kunnen we alle mensen die dat willen het Nederlands bijbrengen."
Dure grond en grote concurrentie
Vilvoords burgemeester Jo De Ro juicht Crevits' woorden toe. "We hebben zoveel uitdagingen in onderwijs, in welzijn, rond taal, rond veiligheid", zegt De Ro. "De middelen die naar Vilvoorde komen, gaan we goed gebruiken."
De opleiding KindNet+ is alvast een stap in de goede richting, maar om de problemen in de kinderopvang op te lossen is meer nodig. De Ro wijst enkele pijnpunten aan. "Elk nieuw initiatief van kinderdagverblijven heeft een aantal uitdagingen", zegt De Ro. "De grondprijs is zeer hoog, dus een nieuw kinderdagverblijf bouwen is al een uitdaging. Bovendien is er heel wat werkgelegenheid in de Noordrand waardoor de concurrentie groot is. We moeten elke week boksen om voldoende mensen te hebben voor onze allerkleinsten", aldus De Ro.
In juni zwaait de eerste lichting KindNed+-cursisten af.