Minister Crevits bezoekt CVO Semper in Vilvoorde: "Nederlands is de taal die ons verbindt"

Vlaams minister van Integratie en Inburgering Hilde Crevits bracht vandaag een bezoek aan Centrum voor VolwassenenOnderwijs Semper in Vilvoorde. De minister volgde er de opleiding KindNed+.

"Enorm veel middelen"

De opleiding KindNed+ bereidt cursisten voor op een carrière als kinderbegeleider en behelst een intensieve cursus Nederlands. Voor Vlaams minister van Inburgering en Integratie Hilde Crevits is de opleiding een gat in de markt. "Er zijn heel veel mensen te kort in de kinderopvang en er is ook een hele grote groep vrouwen die zelf kinderen hebben of eigenlijk wel geïnteresseerd zijn om voor kinderen te zorgen, maar die het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn", zegt Crevits. "Hier heb je de combinatie van de twee."

Zeker in de Vlaamse Rand is de focus op taal van groot belang, vindt de minister. "Nederlands is de taal die ons verbindt", zegt Crevits. "Als je je niet kan uitdrukken in de taal die eigen is in Vilvoorde en in de Rand, ja, dan wordt het leven moeilijker. Vandaar dat we echt enorm veel middelen willen pompen om die taallessen te verbeteren, om het aanbod te vergroten. Zo kunnen we alle mensen die dat willen het Nederlands bijbrengen."

Dure grond en grote concurrentie

Vilvoords burgemeester Jo De Ro juicht Crevits' woorden toe. "We hebben zoveel uitdagingen in onderwijs, in welzijn, rond taal, rond veiligheid", zegt De Ro. "De middelen die naar Vilvoorde komen, gaan we goed gebruiken."

De opleiding KindNet+ is alvast een stap in de goede richting, maar om de problemen in de kinderopvang op te lossen is meer nodig. De Ro wijst enkele pijnpunten aan. "Elk nieuw initiatief van kinderdagverblijven heeft een aantal uitdagingen", zegt De Ro. "De grondprijs is zeer hoog, dus een nieuw kinderdagverblijf bouwen is al een uitdaging. Bovendien is er heel wat werkgelegenheid in de Noordrand waardoor de concurrentie groot is. We moeten elke week boksen om voldoende mensen te hebben voor onze allerkleinsten", aldus De Ro.

In juni zwaait de eerste lichting KindNed+-cursisten af.

Meest bekeken

Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg
Samenleving

Zwaar verkeersongeval met drie wagens op Tervuursesteenweg: “Drie bestuurders afgevoerd”

woe 1 okt
Economie
Vlaamse Rand
Politiek

LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"

din 30 sep
Voorzitter van Toekomstforum Jan Desmeth en journalist Ilja Biesemans in de Ring-studio van Uitgelicht
Vlaamse Rand

10 burgemeesters Toekomstforum trekken naar Grondwettelijk Hof: "Meer gemeenten in Vlaamse Rand moeten extra middelen krijgen"

Machelen verwelkomt Ellen De Boeck als nieuw algemeen directeur
Samenleving

Machelen verwelkomt Ellen De Boeck als nieuw algemeen directeur

woe 1 okt
Onderwijs
Vlaamse Rand

Minister Crevits bezoekt CVO Semper in Vilvoorde: "Nederlands is de taal die ons verbindt"

Meer nieuws uit de regio

Justitie

Inbraakgolf in bestelwagens van aannemers in Vilvoorde: "Parkeren in een afgesloten garage"

Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Mobiliteit

Noordrandgemeenten laten straatverlichting hele nacht aan

Sport

Topsportschool Volleybal in Vilvoorde is kweekvijver voor nationale ploegen: "Structureel meekunnen met de wereldtop"

maa 29 sep
Cultuur
Samenleving
Vlaamse Rand

Eerste editie van Homiland Festival in Asiat Park: "Dansen, shaken en drinken"

vrij 26 sep
Hoogspanningskabel Vilvoorde
Samenleving

Elia haalt hoogspanningslijnen en elektriciteitsmasten weg voor bouw AZ Jan Portaels

don 25 sep