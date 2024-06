Na 40 jaar trouwe dienst gaat juf Christa met pensioen: “Geniet van het leven”

Eind deze week gaat juf Christa van de derde kleuterklas met pensioen. Dat wordt gevierd met cake, koffiekoeken en een fotoshoot met al haar leerlingen en ex-leerlingen. Directie en collega's konden zo'n belangrijke dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “Ze was een vaste waarde in het team”, zegt directeur Peter Droeshout. “Het is iemand waarvan de ouders wisten dat hun kind goed zat bij juf Christa. Ze was heel bewust met haar job bezig, wist wat ze moest aanbieden aan de kinderen. Ze heeft dat met heel veel bravoure en plezier gedaan.”

Dezelfde lovende woorden bij collega’s Stijn Rasschaert en Silke Vandroogenbroeck. “Christa is een heel liefdevolle persoon”, zeggen ze. “Niet alleen hadden alle kleuters haar enorm graag, ze is ook heel populair bij de leerkrachten. Ze staat altijd open voor iedereen en gaat je altijd helpen, maar wat haar typeert zijn haar uitspraken. Soms liggen we allemaal plat van het lachen.”

Maar die uitspraken zullen ze vanaf volgend schooljaar dus niet meer door de gangen horen klinken. “Ik wil andere dingen doen”, zegt Christa Van Ransbeeck over haar pensioen. “Gewoon genieten, een boekje kunnen nemen en tijd nemen om ook echt te lezen. Wat ik de kinderen heb willen meegeven? Om met plezier naar school te komen, en om respect te hebben voor elkaar.”