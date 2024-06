Nieuwe dorpsschool Oetingen feestelijk ingehuldigd

“Meestal gaan onderwijskoepels elk hun eigen weg, maar hier in Gooik beschouwen we elke school als onze school,” steekt schepen van Onderwijs Christa Dermez van wal. “Dat we goed samenwerken met elke school toen we hier in de nieuwe dorpsschool aan, want ze zitten fysiek samen.” De kleuters nemen de gelijksvloerse verdieping in, de basisschool huist op de verdieping.

In ons nieuws kan je binnenkijken in de school.