Kinderen op uitstap

Nieuwe schooljaar: zonder smartphones en met mogelijk extra taallessen Nederlands

Voor meer dan 100.000 kinderen in onze regio Halle-Vilvoorde begint vandaag het nieuwe schooljaar. Dat gaat gepaard met een aantal nieuwigheden. Zo geldt vanaf nu in Vlaanderen een smartphoneverbod in de klas en zijn er extra lessen Nederlands voor kinderen met een taalachterstand.

Vanaf dit schooljaar wordt de smarthpone verbannen in de lagere school en de eerste twee graden van de middelbare school. Afhankelijk van het schoolbeleid mogen de oudste leerlingen van de derde graad secundair hun telefoon wel nog bovenhalen tijdens de pauzes. En er zijn ook uitzonderingen voor kinderen met bepaalde medische zorgen. Het is een drastische maatregel, klinkt het op sommige plekken, maar in het OLV in Sint-Genesius-Rode zijn ze intussen al meer dan een jaar smartphone-vrij én tevreden over de resultaten.

Extra taallessen

Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir kondigde vanaf dit schooljaar ook extra lessen Nederlands aan voor kinderen met een taalachterstand. Scholen kunnen hun leerlingen opleggen dat ze wekelijks 3 uur extra Nederlandse les moeten volgen. De OKAN-klassen die speciaal ingericht zijn voor anderstalige nieuwkomers, worden uitgebreid tot volwaardige klassen. Dat moet leiden tot een beter doorstroming naar het regulier onderwijs.

Andere nieuwigheden

Ouders van spijbelaars kunnen voortaan sneller bestraft worden door het verliezen van hun schooltoeslag. Indien hun kind 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig is, wordt de schooltoelage ingetrokken. Totnogtoe was dat pas wanneer het kind twee jaar na elkaar te veel afwezig was. Scholen kunnen vanaf nu ook aan de slag met de nieuwe minimumdoelen en het nieuwe godsdienstplan voor de basisscholen wordt uitgerold.

Meest bekeken

AZ Sint-Maria Halle
Justitie

AZ Sint-Maria Halle ontslaat twee urologen na incident: “Evacuatiebevel niet opgevolgd”

zat 30 aug
Stephex Masters 2025
Sport

Stephex Masters breekt zowel sportief als qua bezoekersaantallen records

Hilse en trekpaard Elixir sluiten tocht van 1400 km af in Vollezele
Samenleving
Groen

Hilse en trekpaard Elixir sluiten tocht van 1400 km af in Vollezele: “Dit avontuur zit voor altijd in mijn hart en Elixir ook”

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen
Samenleving

Dorpsraden in Dilbeek organiseren infoavond over geluidsoverlast door vliegtuigen: “We zien de piloten in hun cockpit zitten!”

vrij 29 aug
Uniek fenomeen in Plantentuin Meise: na 120 jaar staat de zwarte lakbamboe in bloei
Groen

Uniek fenomeen in Plantentuin Meise: na 120 jaar staat de zwarte lakbamboe in bloei

zat 30 aug

Meer nieuws uit de regio

AZ Sint-Maria Halle
Justitie

AZ Sint-Maria Halle ontslaat twee urologen na incident: “Evacuatiebevel niet opgevolgd”

zat 30 aug
Halle zoekt gemachtigd opzichters
Mobiliteit

Halle zoekt gemachtigd opzichters: “Nu zijn er maar twee”

zat 30 aug
Justitie
Economie

Vredegerecht, politierechtbank en FOD Financiën onder één dak in Halle: "Gebouw optimaal gebruikt"

don 28 aug
De Werkvennootschap erkent foute communicatie naar buurtbewoners A8
Mobiliteit

De Werkvennootschap erkent foute communicatie naar buurtbewoners A8: “Impact onderschat”

woe 27 aug
Politiezone Zennevallei voert de strijd op tegen te snelle steps
Mobiliteit

Politiezone Zennevallei voert de strijd op tegen te snelle steps: “Belangrijk aan de start van het nieuwe schooljaar”

woe 27 aug