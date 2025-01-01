Nieuwe schooljaar: zonder smartphones en met mogelijk extra taallessen Nederlands

Vanaf dit schooljaar wordt de smarthpone verbannen in de lagere school en de eerste twee graden van de middelbare school. Afhankelijk van het schoolbeleid mogen de oudste leerlingen van de derde graad secundair hun telefoon wel nog bovenhalen tijdens de pauzes. En er zijn ook uitzonderingen voor kinderen met bepaalde medische zorgen. Het is een drastische maatregel, klinkt het op sommige plekken, maar in het OLV in Sint-Genesius-Rode zijn ze intussen al meer dan een jaar smartphone-vrij én tevreden over de resultaten.

Extra taallessen

Vlaams minister van Onderwijs Zuhal Demir kondigde vanaf dit schooljaar ook extra lessen Nederlands aan voor kinderen met een taalachterstand. Scholen kunnen hun leerlingen opleggen dat ze wekelijks 3 uur extra Nederlandse les moeten volgen. De OKAN-klassen die speciaal ingericht zijn voor anderstalige nieuwkomers, worden uitgebreid tot volwaardige klassen. Dat moet leiden tot een beter doorstroming naar het regulier onderwijs.

Andere nieuwigheden

Ouders van spijbelaars kunnen voortaan sneller bestraft worden door het verliezen van hun schooltoeslag. Indien hun kind 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig is, wordt de schooltoelage ingetrokken. Totnogtoe was dat pas wanneer het kind twee jaar na elkaar te veel afwezig was. Scholen kunnen vanaf nu ook aan de slag met de nieuwe minimumdoelen en het nieuwe godsdienstplan voor de basisscholen wordt uitgerold.