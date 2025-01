Nooit eerder volgden meer leerlingen tso- en bso-richtingen: “Het imago is enorm verbeterd”

Nooit eerder volgden meer leerlingen in het secundair onderwijs een technische of een beroepsopleiding. Dat blijkt uit cijfers van het Departement Onderwijs. Op vier jaar tijd is het aantal leerlingen er met bijna 20 procent gestegen. Dat merken ze ook in het Technisch Instituut Don Bosco in Halle. "Het imago van technisch onderwijs is enorm verbeterd", verklaren ze daar de toenemende populariteit.