Odisee verhuist lerarenopleiding naar campus Dilbeek: "Kwart meer studenten ingeschreven"

Een kwart meer studenten

Odisee beschouwt campus Dilbeek als een troef om meer studenten aan te trekken en dus meer leraren voor de klas te krijgen. "Sinds de aankondiging van de verhuis vorig academiejaar, is het aantal studenten Secundair Onderwijs met 25 procent gestegen tegenover voorgaande jaren", vertelt opleidingshoofd Bart De Nul. De hogeschool merkt ook een shift op in het profiel van de ingeschreven studenten. "Uit de verschillende onderwijsvakken wordt er meer gekozen voor wiskunde of Nederlands, waar een grote vraag naar is in het onderwijs. Dat studenten ervoor kiezen om later les te geven in deze vakken, is dus een erg goede zaak voor secundaire scholen", aldus De Nul.