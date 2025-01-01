Grote Sleutel blijft uitdaging voor Beersels gemeentebestuur
Nu de plannen van de gemeente en een projectontwikkelaar met De Grote Sleutel in het water zijn gevallen, moet de gemeente bekijken wat wel nog mogelijk is. De site heeft erfgoedwaarde.
Het lokaal bestuur wou samen in de beschermde kloostersite De Grote Sleutel woningen ontwikkelen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed keurde de plannen evenwel af.
Het agentschap vindt dat het ingediende project te veel afbreuk doet aan de erfgoedwaarde van het gebouw. Bovendien vreesden omwonenden mobiliteitsproblemen.