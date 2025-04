Overijse schrapt huur cultuurcafé CC Den Blank: “Aan cliënteel heeft uitbater geen gebrek”

Volgens de gemeente Overijse is alles in cultuurcafé ‘Den Blank’ in Overijse voorhanden om te kunnen koken en iets te drinken aan te bieden. Toch is de gemeente al geruime tijd op zoek naar een nieuwe uitbater. Daarom schrappen ze nu de huurprijs tegen enkele voorwaarden. De vorige ondernemer hield het namelijk maar een paar maanden vol en daarvoor stond de cafetaria vijf jaar leeg en dat terwijl je volgens de gemeente aan klanten geen gebrek hebt.

“De belangrijkste voorwaarde is dat het cultuurcafé open moet zijn vanaf 18 uur tot minstens een uur na de vertoning en dat de nieuwe uitbater instaat als conciërge van het cultuurcafé”, zegt schepen van Leo Van den Wijngaert. “We zoeken iemand die zeer communicatief en joviaal is en iemand die een snack kan aanbieden zoals een spaghetti of croque monsieur. Voor mij mag die meerdere dingen maken, het is tenslotte een cultuurcafé waar je iets kan drinken.”

Momenteel houden enkele verenigingen het café open. De gemeente tast in het duister waarom de zoektocht zo moeizaam verloopt. “Mocht ik 25 jaar jonger zijn, ik begon onmiddellijk, want aan cliënteel is er geen gebrek. Per maand zijn hier enkele voorstellingen die 200 tot 400 mensen lokken, elke woensdag heb je een filmavond, hier zijn vergaderzalen, enzovoort. Ook water en elektriciteit moeten niet betaald worden en er is geen contract met een brouwer”, besluit Van den Wijngaert.