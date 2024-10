Oude pastorij wordt brasserie in Sint-Stevens-Woluwe: “Kosten vallen duurder uit dan voorzien”

“Na de grondige vernieuwing van het park Liekendael vormen nieuwe investeringen een tweede belangrijke impuls in onze visie om de dorpskern van Sint-Stevens-Woluwe opnieuw aantrekkelijker en levendiger te maken”, licht schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V team Bart) toe. “Eind september hebben we een definitieve vergunning afgeleverd voor de omvorming van de oude pastorij tot bruisende brasserie.”

Die valt wel 430.000 euro duurder uit dan voorzien, 1.705.000 euro in plaats van 1.275.000 euro. “De kosten zijn inderdaad gestegen ten opzichte van het ontwerpdossier van twee jaar geleden”, geeft schepen van Gebouwen Martine Robberechts (Open VLD) aan. “Dat komt omdat het project nu ook veel concreter is geworden en omdat de materiaalkosten ook gestegen zijn. De gemeenteraad van oktober heeft nu ook het bestek voor de transformatie goedgekeurd.” Vlaams minister Jo Brouns (CD&V) had eerder al een VLAIO-subsidie van 380.000 euro toegekend. De verbouwingswerken zullen volgend jaar van start gaan.

Oppositieraadslid Erik Rennen (N-VA) uitte op de gemeenteraad zijn bezorgdheden. “Dit is een project van bijna twee miljoen met de omgevingswerken bij waarvoor geen marktonderzoek is gedaan en waarvoor er geen businessplan is”, stelt hij. “De meerderheid heeft gewoon het idee om een eetgelegenheid te voorzien... Ik vrees hiervoor. Men had moeten onderzoeken of hier mensen naartoe zullen gaan, of er voldoende parkeergelegenheid is, enzovoort. We stemmen tegen. We zijn niet tegen het project an sich maar omdat er niet is onderzocht of er wel degelijk een draagvlak voor is.”