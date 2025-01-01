Weyts reageert op juridische procedure Toekomstforum: "Beter niet tak afzagen waar ze zelf op zitten"

Verdeel en heers

In het Ringprogramma Uitgelicht heeft burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw en voorzitter van het Toekomstforum Jan Desmeth (N-VA) verteld dat tien burgemeesters naar het Grondwettellijk Hof trekken. De burgemeesters menen dat ze aan dezelfde vier parameters, zoals bevolkingsdichtheid en het aantal migratiebewegingen vanuit Brussel, beantwoorden als Vilvoorde, Dilbeek en Halle. Daarom zouden ze dus ook recht op extra middelen.

In de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand ondervraagt Vlaams parlementslid Jan Laeremans (Vlaams Belang) uit Grimbergen over de toekenning van de middelen. "De gemeenten moeten dan maar de 'shit' opkuisen en sommige gemeenten krijgen daarvoor inderdaad een bedrag dat op ontransparante manier wordt verdeeld. Andere gemeenten krijgen veel minder. Dat noemen ze ook wel verdeel en heers", zegt Laeremans. "We kunnen alleen maar hopen dat het Grondwettelijk Hof de klagers gelijk zal geven en de Vlaamse regering hier zal moeten bijsturen."

Verdeeldheid is pijnlijke zaak

Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat de gemeenten beroep kunnen doen op middelen uit het Vlaamse Randfonds. Deze legislatuur heeft de regering de middelen van het fonds opgetrokken van 20 naar 36 miljoen euro. "Dus diegenen die met enige afgunst kijken naar de extra middelen die nu worden toegekend aan Halle, Vilvoorde en Dilbeek, moeten beseffen dat ze via het Vlaamse Randfonds extra middelen krijgen, die andere gemeenten in Vlaanderen niet krijgen", zegt Weyts in de commissie. "Sommigen moeten beseffen dat ze beter niet de tak afzagen waar ze zelf op zitten."

Ook Vlaams parlementslid Hans Bonte (Vooruit) vindt het initiatief van de burgemeesters merkwaardig. “Er is al een vonnis uitgesproken waarin het Grondwettelijk Hof eigenlijk zegt dat een kat zijn jongeren er niet meer in terugvindt in het gemeentefonds en er eigenlijk een globale hervorming moet komen van het fonds. Dus je zal met een grote zekerheid kunnen voorspellen wat het resultaat zal zijn ", zegt Bonte. "Maar de pijnlijke zaak is dat het voor een grote verdeeldheid zorgt in een regio die globaal kampt met uitdagingen."