Op campagne voor de provincieraadsverkiezingen: N-VA

Het is de laatste rechte lijn voor lijsttrekker Gunther Coppens (Sint-Pieters-Leeuw): “Er zijn toch nog heel wat mensen die niet weten voor wie ze gaan stemmen wat betreft de provincie. Da's toch een beetje het niveau dat onbekend is, moet ik zeggen.”

Lena Ghysels (Kapelle-op-den-Bos) staat op plaats 3: “In eerste instantie willen we de financiën op orde houden. We willen de schuldenafbouw zo snel mogelijk realiseren en ook iets aan het subsidiebeleid doen. In ons programma staat dat we de partijfinanciering gaan afschaffen, dat is toch geen onbelangrijke. Verder is economie ook belangrijk. De gemeenten ondersteunen om hun handelskernen te versterken.”

Gunther Coppens vult aan: “We zetten met onze campagne ook in op toerisme en specifiek recreatiedomeinen. Heel belangrijk dat we daar ook de nodige waterrecreatie blijven voorzien, maar dat we dat doen zonder de overlast die we in het verleden kenden.”

En dan is er nog de spreidstand van N-VA: het provinciale bestuursniveau willen ze afschaffen. De structuren moeten volgens de partij immers eenvoudiger, maar zolang het provinciaal niveau bestaat, wil de partij mee besturen.

“De nieuwe Vlaamse regering zal bekijken hoe de toekomst er moet uitzien”, aldus Coppens. “Men zal daarbij niet enkel naar de provincie kijken. Ook naar de intercommunales.”