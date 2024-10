Op campagne voor de provincieraadsverkiezingen: Vooruit

We zitten in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van zondag. Bij Vooruit zetten ze alles op alles. “Het is nog heel de week hard werken. We hebben nog tal van huisbezoeken af te leggen en vandaag zijn we hier op de jaarmarkt in Dilbeek. We willen hier ook prominent aanwezig zijn, zowel met de lokale kandidaten als met de provinciale kandidaten", zegt Fatima Lamarti die voor Vooruit de lijst voor de provincie trekt.

Anke Claessen staat op de 3e plaats voor de provincie: “Zo lang de provincies bestaan, gaan we ervoor. Er zijn belangrijke dingen die we kunnen realiseren. We hebben de Brabantse Wouden, we hebben het Pajottenland, we hebben de dierenasielen,… We hebben genoeg onderwerpen waarin we zeker nog een mooie socialistische stem kunnen hebben.”

“Zolang dat de provincieraad bestaat, gaan wij er natuurlijk voor en willen we nog altijd gaan voor betaalbaar wonen, voor kwalitatieve sociale woningen. Zo moeten er meer middelen gaan naar Vlabinvest. Huisvesting voor mensen die het echt nodig hebben, daar gaan we voor pleiten”, aldus Lamarti.

Belang van de kennis van het Nederlands

En een blijvend aandachtspunt voor Vooruit is het vrijwaren van het Vlaams karakter van de Rand, de kennis van het Nederlands stimuleren is daarvoor essentieel.

“Als je kijkt naar wat we gerealiseerd hebben in de Vlaamse regering, daar zetten we ook heel erg in op de kennis van het Nederlands. Dat is primordiaal als je in deze streek wil leven en werken én sociaal gesteund wil worden. Nederlands kunnen, is dan hyper belangrijk”, zegt Bertrand Demiddeleer, die op de 2e plaats staat voor de provincie.