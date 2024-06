Provincie legt goed financieel rapport voor na zes jaar bestuur

De uitrol van fietssnelwegen, de erkenning van het nationaal park Brabantse Wouden, de recreatiedomeinen, waterlopen en bufferbekkens, en Vlaams-Brabant op de kaart zetten als toeristische bestemming. Gedeputeerden Gunther Coppens en Bart Nevens (beiden N-VA) zijn trots op hun realisaties. Tegelijkertijd legt de provincie ook een mooi financieel rapport op tafel. De schuldenberg is voor een groot deel weggewerkt en er zijn meer reserves dan ooit. “We hebben ons vooral geconcentreerd op de afbouw van de schulden,” legt gedeputeerde Gunther Coppens uit. “Begin deze legislatuur hadden we nog een schuld van 60 miljoen euro, nu landen we op 46 miljoen euro. Dat is het begin van een goed huisvaderschap”, zegt hij.

Maar N-VA is ook de partij die in de toekomst de provincies wil laten afschaffen. “Dat blijft zo,” vervolgt Coppens. “Maar het is Vlaanderen dat het zeggenschap heeft over de provincies.” Collega Bart Nevens vervolgt: “Onze filosofie is dat zolang de provincies bestaan, we zo goed mogelijk moeten besturen en de kerntaken moeten uitvoeren. Want dat zijn er toch heel wat.”