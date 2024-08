Randgemeenten krijgen hulp om assertief Vlaams beleid te voeren

Het Vlaamse en het groene karakter van de Rand staan onder druk van de verstedelijking vanuit Brussel. Gemeenten kunnen een belangrijke en positieve rol spelen, maar weten niet altijd goed hoe ze daar aan moeten beginnen. De wettelijke instrumenten daarvoor zijn vandaag soms onbekend of wat abstract. Weyts lanceert daarom in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober een beleidswijzer voor lokale besturen in de Vlaamse Rand. Het is een inspiratiegids met een 40-tal goede praktijkvoorbeelden die heel concreet maken hoe een gemeentebestuur maximaal gebruik kan maken van wettelijke mogelijkheden en impactvol beleid kan opzetten.

"Zo beschrijft de beleidswijzer een project om Nederlands te promoten in handelszaken, of een gemeente die kan samenwerken met de lokale voetbalclub om in te zetten op integratie en verwerving van het Nederlands", zegt Weyts. "Nog andere voorbeelden illustreren het belang van goede en duidelijke afspraken in het subsidiereglement voor lokale verenigingen, het potentieel van een voorrangsbeleid voor eigen inwoners in basisscholen of de mogelijkheden van het nieuwe decreet ‘Wonen In Eigen Streek’."

Er is ook een apart hoofdstuk op maat van de faciliteitengemeenten, waar de taalwetgeving uitgebreider is. “Onze Vlaamse Rand is een prachtige regio die een assertief beleid verdient”, zegt Weyts. “Gemeentebesturen moeten de druk vanuit Brussel niet lijdzaam ondergaan: ze kunnen wel degelijk een krachtig Vlaams beleid voeren, dat bijvoorbeeld nieuwkomers warm maakt voor onze taal en onze identiteit. Met deze beleidswijzer heeft straks geen enkel lokaal bestuur in de Rand een excuus om niet te doen wat moet."

Nu zaterdag wordt de beleidswijzer ook besproken op het jaarlijks colloquium ‘Stand van de Rand’, dat dit jaar doorgaat in CC Westrand in Dilbeek.